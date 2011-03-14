Украина и Турция намерены увеличить товарооборот в 2,5 раза

Украина и Турция намерены за два года увеличить товарооборот в 2,5 раза – до 10 млрд. долл.

Об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил в интервью турецкому национальному телевидению «ТРТ» в рамках визита в Турцию, сообщается на официальном сайте правительства.

«Мы ставим перед собой цель - за два года в 2,5 раза увеличить наш товарооборот - до 10 млрд. долл.», - отметил Н.АЗАРОВ. Он напомнил, что данная тема обсуждалась во время визита премьер-министра Турецкой Республики Реджепа ЭРДОГАНА в Киев.

Как сообщал УНИАН, 25 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Турецкой Республики Реджеп ЭРДОГАН на совместной пресс-конференции заявили о достигнутых договоренностях, направленных на значительную активизацию торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. «Мы договорились, что на первые пять лет ставим перед собой задачу увеличить товарооборот между нашими странами до уровня 10 млрд. долл.; а на протяжении десяти лет – повысить его еще вдвое, то есть до 20 млрд. долл.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.