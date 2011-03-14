Денежная масса в Украине увеличилась на 0,6%, монетарная база – уменьшилась на 2%

Денежная масса в Украине в феврале 2011 года увеличилась на 0,6% (с начала года – на 1,2%) – до 604,9 млрд. грн., монетарная база – уменьшилась на 2% (с начала года – на 3,7) – до 217,4 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ), переданном агентству УНИАН.

Общий объем депозитов в феврале т.г. увеличился на 0,6% (на 2,9) – до 425,7 млрд. грн., в т.ч. выросли вклады населения на 1,9% (на 3,95) – до 282,4 млрд. грн. При этом средства юридических лиц в предыдущем месяце уменьшились на 1,9% (с начала года – увеличились на 0,9%) – до 143,3 млрд. грн.

Объем наличности вне банков за указанный период увеличился на 0,7% (с начала года уменьшился на 3%) – до 177,6 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины на протяжении февраля т.г. увеличился на 28,4% – до 7,8 млрд. грн.

Объем корсчетов банков в феврале т.г. сократился на 21,8% – до 15,8 млрд. грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками, составил 12,5 млрд. грн., из которых было перечислено на отдельный счет в Национальном банке Украины 6,8 млрд. грн.

Объем продажи Нацбанком своих депозитных сертификатов составил 16 млрд. грн. (с начала года – 25,8 млрд. грн.). НБУ в феврале не осуществлял операций по рефинансированию, при этом с начала года их объем составил 7,8 млн. грн., а объем возвращения задолженности по ранее предоставленным кредитам рефинансирования составил 2 млрд. грн.

Общий объем кредитных вложений в феврале т.г. увеличился на 1% (с начала года – на 0,8%) – до 729,9 млрд. грн.

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2010 году увеличилась на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарная база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.