Экономическая модернизация "излечит" Украину от недоинвестирования...

Украина болеет недоинвестированием. Болезнь затяжная и длится все годы независимости. На одного человека в год приходится "целых" 977 долларов прямых иностранных инвестиций, тогда как в России этот показатель составляет свыше 2000, в Чехии - более 12 000, а в Эстонии - почти 14 000 долларов.

Впрочем, даже те мизерные средства, которые все-таки вкладывают в отечественную экономику, нельзя назвать полноценными инвестициями. Это "короткие" деньги, которые направляют в банковскую систему или торговлю, но уж никак не в промышленность. Те незначительные инвестиции, которые приходят в украинскую экономику, в основном носят характер не инвестиций развития, а просто завоевания рынка. Или это спекулятивные инвестиции, цель которых быстро заработать большие проценты в финансовом секторе – говорят многие отечественные экономисты.

По уровню валового накопления основного капитала, а проще говоря - по уровню кардинального обновления производств или создания новых, Украина еще ни в одном году не достигла даже половины от уровня последнего советского кризисного 1990 года. Если в 1996-м этот показатель составил около 15%, в 2008-м - 43%, то в 2009-м - опять резкий спад до 21% от уровня 1990-го.

В свою очередь, отсутствие инвестиционных ресурсов негативно отразилось на внедрении новейших технологий, закрепляя за Украиной сырьевую модель экономики. Степень износа основных объектов производства превысила 60% (на транспорте - около 84%). Ежегодно обновляется лишь 4-6% основных фондов.

Эти факты подводят к простому выводу - страна все годы независимости, по сути, жила за счет советской промышленности и инфраструктуры, которые с каждым годом все больше стареют. Кардинально изменить ситуацию можно лишь одним путем - значительно увеличить инвестиции в обновление старых и создание новых предприятий. Плюс широкомасштабное развитие инфраструктуры, без которой экономический рост невозможен: от транспортной (автодороги, железные дороги, мосты, порты и тому подобное) и энергетической до ЖКХ и жилищного фонда.

Опыт лидеров: деньги собственных крупных корпораций + инвестусловия от государства

Все успешные страны мира (от США и Японии до Южной Кореи и Сингапура) в разное время так или иначе использовали стимулы для привлечения инвестиций, создавали такие условия, чтобы инвестор приносил деньги и технологии и строил новые высокопродуктивные производства именно на их территории.

Южная Корея менее чем за 40 лет из отсталого аграрного региона превратилась в одного из лидеров автомобильной промышленности, точного машиностроения и производства бытовой техники. Пак Чжон Хи - "отец" реформ - в 60-е годы поставил перед собой цель создать экспортно ориентированную экономику, основу которой составляли бы крупные промышленные предприятия. В результате мир услышал о Samsung, LG, Hyundai и других общепризнанных корейских брендах.

Все современные динамичные страны Азии, по сути, подражают японской модели. Разрушенная и отсталая послевоенная Япония уже в конце 70-х опередила Западную Европу и США по многим показателям. Одной из наиболее веских причин конкурентоспособности японских товаров на западных рынках стало создание более массового производства. Так, в 80-х "Тойота" на трех заводах производила 3 млн. автомобилей в год, а американская фирма "Форд" - столько же на 20 заводах.

Во всех странах, которые достигали выдающихся успехов в течение полутора-двух десятилетий, и речь идет не только об "азиатских тиграх", всегда выдающуюся роль играли и играют собственные крупные корпорации, которые, концентрируя финансовые ресурсы, превращались в мощных мировых игроков. И всегда это происходило при активной инвестиционной политике государства, которое создавало для этого условия.

Что такое условия для инвестора? Если коротко, это политическая и финансовая стабильность, снижение общего уровня налогов, упрощение всех административных процедур (дерегуляция), уменьшение коррупции, улучшение качества трудовых ресурсов, демонополизация значительной части рынков и развитие финансово-банковского сектора. И самое главное - выбор перспективных экономических ниш и создание системы стимулов для развития именно этих отраслей.

И сегодня, если проект в приоритетной высокотехнологичной сфере запускается в любой стране Евросоюза, например в Германии или Словакии, то инвестор сразу же получает 25-50% от суммы инвестиций из госбюджета. И это притом что стоимость кредита в Европе - 3,5-4%. В Китае государство может компенсировать до 80% инвестиций. Вот и сравним: какой инвестор осмелится прийти в Украину, если есть Китай, Сингапур, Малайзия, Индонезия или, наконец, Словакия, где его встретят с распростертыми объятиями, да еще и деньги дадут? Уже не только государства G20, но и страны второго и третьего эшелона создают системы стимулов для развития высокотехнологичных отраслей.

Украина не имеет таких ресурсов: даже при благоприятных внешних условиях страна еще 5-7 лет будет выходить из долговой ямы. Инвесторы это понимают, поэтому требуют лишь одного: стабильных условий для их беспрепятственной деятельности.

Заявленные нынешней властью шаги - безальтернативны. Другое дело, как быстро и насколько качественно реализовываются все инициативы - дерегуляция, борьба с коррупцией, развитие инфраструктуры, финансового рынка и тому подобное. Наконец, чуть ли не впервые правительство пытается создать реальную систему стимулирования модернизации и развития приоритетных секторов.

"Идея правильная, потому что, как показывает опыт последних 20 лет, никакие лозунги, никакие декларации не сработали. Чтобы создать инвестиционное поле в отраслях экономики, нужна точечная работа при поддержке государства", - считает директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

"Наживка" для инвестора

В феврале 2011 г. правительство утвердило Программу развития инвестиционно-инновационной деятельности на период до 2015 года. Попробуем разобраться, о чем идет речь. "Это стратегический документ. Он определит развитие нашей экономики на среднюю перспективу и в то же время заложит основу принципиальных структурных изменений в экономике", - так представил проект премьер-министр Украины Николай Азаров.

Из имеющейся у нас информации следует, что в правительстве наконец начали понимать суть необходимых стране реформ - создать общие условия для бизнеса и стимулировать модернизацию экономики через приоритетные и высокотехнологичные отрасли. Программа будет реализовываться в 2 этапа. Первый - выход из инвестиционного кризиса - будет длиться в течение 2011-2012 гг. и включать улучшение условий для инвесторов, поддержку отраслей, которые работают на внутренний и внешний спрос, накопление инвестиционных ресурсов. Здесь идет речь об аграрном, военно-промышленном, горно-металлургическом комплексах, машиностроении и легкой промышленности. На втором этапе (2013-2015 гг.) сконцентрируются на тех секторах, которые, как ожидают, лягут в основу "экономики будущего" и будут требовать значительно больше средств (аэрокосмическая сфера, информационно-коммуникационные технологии, био- и нанотехнологии, фармацевтика и медицинское оборудование).

Автор Программы - первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Андрей Клюев подчеркивает, что главная цель - модернизировать экономику, вывести ее на новый технологический уровень, создать максимально благоприятные условия для инвестора. "В промышленности существенно должна вырасти доля высокотехнологичных производств, а следовательно - общая конкурентоспособность нашей экономики", - сказал он в комментарии УНИАН.

На выполнение программы из тысяч проектов отобран список из почти 170 проектов на общую сумму 368 млрд. грн. Все они или уже реализовываются, или будут внедряться в течение нескольких лет. По словам Клюева, были рассмотрены инвестиционные программы и предложения 1200 крупных налогоплательщиков, которые формируют львиную долю налоговых поступлений страны. Также были проработаны предложения министерств, ведомств и всех регионов Украины.

Как утверждает наш источник в Кабмине, список постоянно обновляется и дополняется. Именно эти проекты становятся приоритетными и смогут участвовать в конкурсах на господдержку. "Существуют четкие критерии, прописанные в Программе: проект должен быть высокотехнологичным, создавать новые рабочие места, развивать именно отечественное производство, быть направленным на импортозамещение, заботиться об окружающей среде и, самое главное - иметь достаточную долю частного капитала. Другие проекты, даже если они очень важные, просто не попадают в список. Честно говоря, под видом общегосударственных интересов пробуют протолкнуть и откровенные мелочи. Но у нас есть команда - жестко отказывать", - сообщил один из работников Минэкономики. На наш вопрос относительно привычной практики разбазаривания государственных средств наш собеседник ответил: "Это раньше давались госгарантии на кредиты под все, что только можно. В рамках программы проекты отбирают лишь в пределах четких критериев. Более того - к конкурсам будут допускать лишь самоокупающиеся проекты. Это будет гарантировать их успешную реализацию".

Следовательно, правительственные чиновники решили не изобретать велосипед, а использовать опыт успешных стран. В ближайшие годы планируется применять такие основные формы господдержки приоритетных проектов:

- государственные гарантии;

- удешевление кредитов;

- прямое бюджетное финансирование;

- предоставление кредитов за счет госбюджета;

- частичная компенсация стоимости продукции;

- инвестиционные субвенции местным бюджетам;

- привлечение ресурсов международных финансовых организаций;

- стимулы, предусмотренные новым Налоговым кодексом.

Ставка - на энергонезависимость и машиностроение

В ожидании обнародования списка проектов, которые уже вошли в Программу, УНИАН удалось узнать, что первое, на что делают акцент: "среди проектов-победителей будут лишь те, которые давно нужны стране; некоторые из них были заявлены еще в начале века, однако за эти годы страна так и не смогла хотя бы частично воплотить их в жизнь". Общим приоритетом правительство провозгласило повышение энергоэффективности - подавляющее большинство проектов содержат именно такую составляющую.

В центре внимания также развитие энергетической отрасли - пока именно в этой категории наибольшее количество проектов. В состав победителей могут войти как локальные инвесторы с проектами модернизации или достройки энергетических мощностей, так и зарубежные, которые проявляют заинтересованность в разработке украинских месторождений нефти и газа. В направлении "инфраструктура" среди фаворитов - транспортные и другие проекты в рамках подготовки страны к Евро-2012. Остальные проекты-победители, как предусматривается, сосредоточатся в направлениях инновационного развития машиностроения и АПК. По оптимистичным прогнозам, государственная поддержка повлечет увеличение доли предприятий, которые занимаются инновационной деятельностью, вдвое - с 12 до 25%, а доля машиностроения в общей структуре промышленности должна вырасти с 12-13% до 20% до 2015 года.

Поток инвестиций включат "сигналы" от МВФ и внимание власти к мнению бизнеса...

На первый взгляд, количество прекрасных программ, которые принимались разными правительствами, огромное, а тех, которые выполнены, - единицы. Критики отмечают: инициативы правительства могут существенно затормозить чиновники на местах, которые привыкли к коррупции и будут оказывать наибольшее сопротивление реформам. "Инвестор практически платит в Украине 3 дополнительных налога: коррупционный (везде дает взятки), административный (тратит кучу времени на легальное ведение бизнеса), инфраструктурный (государство не помогает в создании бизнес-среды, дорог, складов, университетов, которые занимаются прикладной наукой и тому подобное). Поэтому у нас самый большой инвестор - Кипр", - отметил президент Центра экономического развития Александр Пасхавер.

Мнение специалистов пока подтверждают международные рейтинги. Так, в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) относительно условий ведения бизнеса Украина занимает 145-е место среди 183 стран. И хотя по сравнению с прошлым годом мы поднялись на 2 ступени, нас до сих пор опережают Нигерия (137), Эквадор (130), Намибия (69) и даже Папуа-Новая Гвинея (103).

Некоторые критики говорят жестче: "все равно украдут". Однако такая логика ошибочна по своей сути. Если так считать, то, выходит, не надо вообще ничего делать? Как сказал кто-то из экспертов, если в теплице растут сорняки, то их вырывают, а не ломают это удобное средство для увеличения урожая. Надо отдать должное: за год работы нынешняя власть показала возможность оперативно завершать реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые уже много лет находились на стадии "стабильной недостройки".

Эксперты также отмечают, что, наверное, впервые правительство системно сделало ставку на частный капитал, который становится основой реализации всех проектов, и объединил его с привлеченными средствами, в том числе ресурсами государственных и негосударственных банков и международных финансовых организаций. Правительство также рассчитывает на грантовую помощь Европейского Союза, которая будет использоваться как на проведение реформ, так и на ряд конкретных проектов в разных отраслях. Так, 2 марта первый вице-премьер Украины Андрей Клюев и член Еврокомиссии Штефан Фюле подписали в Брюсселе Меморандум относительно Национальной индикативной программы помощи ЕС для Украины на 2011-2013 гг. Общий объем помощи в рамках программы составит ? 470,05 млн. Программа предусматривает предоставление помощи на три приоритетных сферы: "Надлежащее управление и верховенство права"; "Содействие вступлению в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" (в том числе создание зоны свободной торговли); сфера "Устойчивое развитие" (энергетика, окружающая среда, транспорт, региональное развитие).

"Конечно, эта финансовая поддержка Еврокомиссии опосредованно повлияет на активность инвесторов, но более убедительным аргументом для западных бизнесменов станет следующий транш МВФ", - считает руководитель Центра инвестиций Киево-Могилянской бизнес-школы Евгений Пенцак. В целом эксперты сходятся на том, что заявленные правительством 100 млрд. грн. инвестиций на 2011 год - реальная цифра. Если власть будет более последовательной в своих шагах и будет прислушиваться к мнению бизнеса, эта сумма может быть еще больше.

Валерий Новиков (для УНИАН)