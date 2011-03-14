Нацбанк продлил работу временной администрации в «Родовид Банке»

Национальный банк Украины постановлением №60 от 14 марта 2011 года продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» до 15 сентября 2011 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Постановлением Правления Национального банка Украины №60 от 14.03.2011 года в ПАО «Родовид Банк» продлена работа временной администрации на срок, необходимый для приведения деятельности банка в правовое и финансовое соответствие с требованиями банковского законодательства Украины, но не более чем до 15.09.2011 года», – сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, полномочия временного администратора банка Юрия РАЙТБУРГА также продлены до 15 сентября т.г.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

15 марта 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» на два месяца – с 16 марта до 16 мая 2010 года.

В мае 2010 года действие временной администрации было продлено до 14 сентября 2010 года.

2 сентября 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в банке на три месяца – с 16 сентября до 15 декабря 2010 года.

14 декабря 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в банке еще на три месяца – с 16 декабря 2010 года до 15 марта 2011 года.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.