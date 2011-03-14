Экономика Японии вряд ли возобновит рост раньше 3-4 квартала этого года - эксперты

Экономика Японии вследствие стихийного бедствия вряд ли возобновит рост раньше 3-4 квартала текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитика Nomura Такайде КИЮЧИ.

"В связи с землетрясением и цунами, восстановление экономики Японии наверняка займет больше времени, чем предполагалось изначально", - сказал он.

Поставки электроэнергии являются одним из ключевых факторов при оценке потенциала производства страны. Работа атомных электростанций приостановлена из-за утечки радиации.

По мнению главы экономических исследований Mitsubishi UFJ Брендана БРАУНА, ко всем вышеперечисленным проблемам нужно добавить сокращение потребления, что, в свою очередь, скажется на мировом росте.

"Первичный эффект на мировую экономику скажется на азиатских торговых партнерах, включая Китай и Корею", - отметил он.

Впрочем, некоторые экономисты видят и положительное влияние землетрясения, полагая, что большой объем госрасходов для покрытия ущерба может в итоге помочь стране пережить период слабого роста и падающих цен.

"Вопрос в том, поможет ли это (катастрофа) бороться с дефляцией и направить экономику на восстановление или же заставит катиться вниз", - считает профессор политической экономики из Columbia University Шерин О`ХЭЛЛОРЕН.

Ранее многие аналитики предполагали, что Япония может вернуться на путь восстановления после мирового кризиса уже во втором квартале этого года.