От продажи ОВГЗ в феврале в Госбюджет поступило 3 млрд. грн.

От продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах в феврале т.г. в Государственный бюджет поступило 3,033 млрд. грн. (с начала года – 5,838 млрд. грн.).

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, переданном агентству УНИАН.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по их первичному размещению в феврале составляла 8,24% годовых (с начала года – 8,06% годовых).

Погашение и уплата дохода за ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составлял 8,086 млрд. грн., в том числе основной долг – 6,252 млрд. грн., уплата дохода – 1,834 млрд. грн.

Как сообщалось, правительство планирует в 2011 году выпустить для финансирования дефицита Госбюджета ОВГЗ на 48,59 млрд. грн. В этой сумме не учтен выпуск бумаг по программам капитализации НАК "Нафтогаз Украины", национализированных банков и финансирования Аграрного фонда.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.