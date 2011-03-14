Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло на 64%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе 2011 года составило 416,2 млн. долл., что на 64% больше, чем в январе 2010 года (254,3 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе 2011 года экспорт товаров составил 4 млрд. 621,3 млн. долл. (на 53,6% больше показателя января 2010 года), импорт – 5 млрд. 037,5 млн. долл. (на 54,4% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (в январе 2010 г. – 0,92).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 174 стран мира.

В сообщении указывается, что в общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем 2010 года, увеличилась доля изделий из черных металлов – с 3% до 5,1%, руд, шлаков и золы – с 4,3% до 5,2%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 3,2% до 5,4%, продуктов неорганической химии – с 2% до 4%, электрических машин – с 3,6% до 3,9%, семян и плодов масличных растений – с 0,9% до 3,2%.

В то же время, уменьшился удельный вес энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 8,3% до 6,6%, механических машин – с 5,1% до 4,3%, зерновых культур – с 8,5% до 1,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 43,6% до 46,5%, механических машин – с 6% до 6,7%, электрических машин – с 4,9% до 5,3%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 3% до 4,4%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%. Уменьшился удельный вес полимерных материалов, пластмассы – с 3,5% до 3,»%, черных металлов – с 3,1% до 2,9%, фармацевтической продукции – с 3,4% до 2,9%, руды, шлаков и золы – с 2,2% до 2%, бумаги и картона – с 2,4% до 1,9%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в 2010 году составило 9 млрд. 309,4 млн. долл., что на 62% больше, чем в 2009 году (5 млрд. 737,4 млн. долл.).