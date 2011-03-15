НБУ настаивает на предоставлении банками данных о 20 крупнейших акционерах

Национальный банк Украины настаивает на том, чтобы банки предоставляли данные о двадцати крупнейших акционерах.

Об этом говорится в письме регулятора к банкам №41-112/1118-3551 от 14 марта 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.

Нацбанк напоминает, что данное требование закреплено в его нормативных актах об отчетности, которая подается банками в НБУ.

«…Информация о двадцати крупнейших участниках банка для составления отчета предоставляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг и должна подтверждать актуальный состав владельцев акций банка на дату заполнения отчетности. В случае наличия в реестре владельцев именных ценных бумаг данных о номинальном держателе акций необходимо раскрыть соответствующую информацию о владельцах акций банка, по доверенности и в интересах которых он действует», – говорится в письме.

НБУ напоминает, что банк также обязан предоставлять Национальному банку Украины актуальную информацию относительно полного наименования, адреса, платежных реквизитов, паспортных данных акционера, в зависимости от того, является ли он физическим или юридическим лицом.

В перечень двадцати крупнейших акционеров банка в отчетность должны вноситься данные с учетом опосредствованного владения акциями.

В случае несоблюдения банками вышеуказанных требований Национальный банк Украины будет применять к таким банкам соответствующие меры влияния.