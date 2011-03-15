Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9460/7,9540 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9460/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2766/0,2769, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0660/11,0790.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3932/1,3934 (понедельник – 1,3909/1,3911).

В понедельник, 14 марта, Нацбанк на рынок не выходил.