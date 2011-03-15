Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» в 2010 году получила 8,57 млн. грн. прибыли против 236,97 млн. грн. убытка в 2009 году.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, активы компании в 2010 году уменьшились на 3,6% - до 1 млрд. 154,47 млн. грн., основные средства выросли на 0,3% - до 279,2 млн. грн., долгосрочные финансовые инвестиции уменьшились на 1,4% - до 257,729 млн. грн., суммарная дебиторская задолженность выросла на 40% - до 213,577 млн. грн., денежные средства и их эквивалент уменьшились на 34% - до 228,167 млн. грн., собственный капитал вырос на 3,4% - до 801,922 млн. грн.

Также сообщается, что за год численность сотрудников компании уменьшилась на 9,8% - до 7 338 человек.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Общий сбор страховых платежей компании по итогам января-сентября 2010 года составил 465,3 млн. грн., страховые выплаты – 218,9 млн. грн.

По состоянию на 10 августа 2010 года, казахстанский «БТА Банк» совместно с дочерней организацией «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) владел 35,17% акций НАСК «Оранта». Компании «Беквуд Холдингс Лимитед» принадлежат 13,46% акций. Остальные акционеры НАСК «Оранта» владеют менее 10% акций компании.