Верховная Рада одобрила во втором чтении антикоррупционный законопроект

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении проект закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 330 народных депутатов из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Одобрение законопроекта поддержали фракции большинства - Партии регионов, КПУ, Народной партии и группа "Реформы ради будущего", а также часть фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС.

Три статьи и заключительные положения законопроекта были направлены на повторное второе чтение. После их рассмотрения и одобрения законопроект будет вынесен на рассмотрение и принятие в целом.

Принятый законопроект более четко определяет круг субъектов ответственности за коррупционные правонарушения. Так, к числу таких субъектов дополнительно включены председатель, заместитель председателя, секретари секций Высшего совета юстиции, члены Высшего совета юстиции, члены Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, к кругу субъектов ответственности за коррупционные правонарушения законопроект относит Президента Украины, председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров, и их заместителей, председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора, председателя Национального банка Украины, председателя Счетной палаты, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым, председателя Совета министров Автономной Республики Крым; народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады АРК, депутатов местных советов и тому подобное.

Законопроект также устанавливает ограничения (использование служебного положения, получение подарков, работа близких людей, финансового контроля) для должностных лиц юридических лиц публичного права, которые получают заработную плату за счет государственного или местного бюджетов.

В проекте вводится положение, которое определяет конфликт интересов на публичной службе и порядок его урегулирования. В проекте предусматривается обязанность принятия лицом, которое уполномочено на исполнение функций государства, мер к недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Такое лицо также обязывается уведомить непосредственного руководителя (в случае его наличия), организацию по месту работы, орган, на который возлагается проведение специальной проверки такого лица, о наличии личных интересов или обстоятельств, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению им своих должностных обязанностей.

Кроме того, законопроект защищает гарантированное Основным Законом право на свободу заниматься предпринимательской деятельностью и исключает физических лиц-предпринимателей из числа тех, кто может быть привлечен к ответственности за коррупционные правонарушения.

Законопроект также конкретизирует условия, когда на членов окружных/территориальных и участковых избирательных комиссий, а также на помощников-консультантов народного депутата Украины на общественных началах могут распространяться ограничения, установленные антикоррупционным законодательством. Таким образом, ограничения, предусмотренные проектом закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине", будут распространяться на членов окружных/территориальных и участковых избирательных комиссий, а также на помощников-консультантов народного депутата Украины на общественных началах лишь во время исполнением ими своих функций.

Данный законопроект четко определяет круг субъектов, которые могут осуществлять мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции. К их числу отнесены: Президент Украины, Верховная Рада, Кабинет министров, а также органы государственной власти в пределах полномочий, определенных законом. При этом координация реализации органами исполнительной власти антикоррупционной стратегии, которая определяется Президентом Украины, осуществляется в порядке, установленном законом, специально уполномоченным органом по вопросам антикоррупционной политики. Такой орган создается (определяется) Президентом Украины. Координация деятельности правоохранительных органов осуществляется Генеральным прокурором и подчиненными ему специализированными прокурорами.

В проекте закона предусматривается, что органам государственной власти, органам местного самоуправления запрещается получать от физических, юридических лиц бесплатные имущество и услуги. Данным законопроектом определен правовой режим подарка (пожертвования). Кроме того, предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, когда получение подарка запрещается. Так, согласно со статьей 718 Гражданского кодекса Украины, подарком могут быть движимые вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, а также недвижимые вещи, имущественные права, которыми даритель владеет или которые могут возникнуть у него в будущем. Предложенная норма устанавливает запрет, в частности, на подарки от юридических и физических лиц за решения, которые принимаются в их интересах, а также когда лицо, которое дарит подарок, является подчиненным лицом. Запрет также распространяется на все случаи получения подарка в связи с использованием лицом служебных полномочий и связанных с этим возможностей.

Разрешается получение подарка, стоимость которого не превышает 50 процентов минимальной заработной платы. При этом ограничение в стоимости подарка не распространяется на подарки, которые дарятся близкими людьми, а также на случаи получения общедоступных скидок на товары, услуги, общедоступных выигрышей, призов, премий, бонусов. Новеллой данного законопроекта является то, что подарки, полученные лицами, уполномоченными на исполнение функций государства, как подарки для государственных органов или органов местного самоуправления являются, соответственно, государственной или коммунальной собственностью. Таким образом, все полученные должностным лицом подарки должны быть переданы государству или органу местного самоуправления. В случае нарушения этого правила действия должностного лица могут расцениваться как присвоение государственного имущества. В таком случае лицо привлекается к уголовной ответственности в определенном уголовным законодательством порядке.

Данным законопроектом устанавливаются ограничения иметь в непосредственном подчинении или быть непосредственно подчиненными в связи с исполнением полномочий близким лицам. Это ограничение касается Президента Украины, председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров, и их заместителей, председателя СБУ, генерального прокурора, председателя НБУ, председателя Счетной палаты, Уполномоченного ВР по правам человека, председателя Верховной Рады АРК, председателя Совета министров АРК и тому подобное.

Законопроектом предусматривается прямой запрет отказывать физическим или юридическим лицам в информации, предоставление которой предусмотрено законом, предоставлять недостоверную или не в полном объеме информацию.

Предусматривается также ведение Единого государственного реестра лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, - единой базы данных, в которой будут сосредоточены сведения обо всех лицах, которые привлечены к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.