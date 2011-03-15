Все расходы Госбюджета-2010 выполнены в полном объеме - Ярошенко

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заверяет, что расходы Государственного бюджета в прошлом году выполнены в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время отчета о выполнении Государственного бюджета Украины за 2010 год.

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, в 2010 году поступления в бюджет увеличились на 22,6% и выполнение планового показателя составило 108% против 85,5% в 2009 году.

Кроме того, добавил министр, на треть возросли поступления общего фонда Государственного бюджета.

«Расходы Государственного бюджета выполнены в полном объеме, что больше на четверть, чем в 2009 году», - сказал он.

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, полностью профинансированы защищены статьи и приоритетные расходы общего фонда Госбюджета.

Министр финансов подчеркнул, что больше всего возросли социально значимые расходы, в частности, соцзащита и соцобеспечение - на 35%; образование, здравоохранение, физическое развитие - 24%, ЖКХ - в 2,7 раза. Министр заверил, что существенно возросли и расходы на оборону – 17%, на экономическую деятельность – 8%.

«Правительство также обеспечило сдерживание дефицита госбюджета в рамках определенного предельного показателя. Дефицит госбюджета составил 45,8 млрд. грн.», - добавил Ф.ЯРОШЕНКО.

Вместе с тем председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО сказал, что согласно проведенной экспертизе, ни расходная, ни доходная часть государственного бюджета за 2010 год не выполнена.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил отчет о выполнении Государственного бюджета Украины за 2010 год с доходами в размере 240 млрд. 615,2 млн. грн., расходами - 303 млрд. 588,7 млн. грн., дефицитом - 64 млрд. 265,5 млн. грн.

Соответствующее распоряжение №131 от 14 февраля т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, за 2010 год объем возврата кредитов составил 3 млрд. 427 млн. грн., предоставления кредитов - 4 млрд. 719 млн. грн.

Одобренный отчет должен быть представлен в Верховную Раду, Счетную палату и Президенту Украины.

Напомним, что, по данным Министерства финансов, дефицит бюджета-2010 почти 64,266 млрд. грн., в 1,8 раза больше, чем в 2009 году. Этот дефицит на 52%, или на 18,578 млрд. грн. превысил показатель предельного дефицита, который был установлен Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Вместе с тем, в Минфине отмечают, что согласно статьям 25 и 75 этого Закона правительство имело право увеличивать предельный показатель дефицита на сумму выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения просроченной задолженности по возмещению НДС прошлых лет и на пополнение уставного фонда Государственного ипотечного учреждения Украина (ГИУ) соответственно.

Выпуск ОВГЗ для погашения просроченной задолженности прошлых лет по возмещению НДС в 2010 году составил 16,436 млрд. грн., а для пополнения уставного фонда ГИУ - 2 млрд. грн.

С учетом коррекции, в соответствии со статьями 25 и 75 Закона о Государственном бюджете на 2010 год, предельный показатель дефицита бюджета был равен 72,531 млрд. грн.