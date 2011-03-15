Оппозиция будет настаивать на назначении нового председателя Счетной палаты - Томенко

Оппозиция будет настаивать на назначении нового председателя Счетной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что уже «более трех месяцев председатель Счетной палаты (речь идет о Валентине СИМОНЕНКО – УНИАН), который повторно избран на эту должность, находится там незаконно».

Н.ТОМЕНКО отметил, что председателем Счетной палаты должен быть избран представитель оппозиции. По его словами, если председателем Счетной палаты будет избран представитель власти, то «мы будем получать такие отчеты, где все будет выглядеть чрезвычайно счастливо, и все люди живут счастливо».

Н.ТОМЕНКО сказал, что хотел найти в Украине хотя бы одного человека, который в 2010 году начал жить лучше, и ему удалось найти трех таких человек, поскольку в СМИ прошла информация, что в список миллиардеров добавилось еще трое украинцев.

«То есть, в прошлом году три человека стали жить лучше», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В свою очередь лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что на данное время еще окончательно не определена кандидатура на должность главы Счетной палаты. «Мы работаем в этом направлении, кандидатуры разные рассматриваются, но конечное решение по данному вопросу не принято», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН. 11 декабря 2010 года закончился семилетний срок пребывания в должности главы Счетной палаты Валентина СИМОНЕНКО, который во второй раз был назначен на эту должность постановлением Верховной Рады Украины от 11 декабря 2003 года.