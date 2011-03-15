Счетная палата: бюджет теряет свое предназначение основного финансового документа

14:42, 15 марта 2011
Финансы
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Государственный бюджет Украины теряет свое предназначение основного финансового документа страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО в ходе рассмотрения в Верховной Раде отчета о выполнении Госбюджета за 2010 род.

«Бюджет теряет свое предназначение основного финансового документа страны, концентрированного выражения экономической политики государства, и становится элементарной доходно-расходной кассой по раздаче бюджетных средств», - сказал В.СИМОНЕНКО.

По его словам, в последние годы игнорируется порядок подготовки, утверждения и отчета о Госбюджете, который предусмотрен Конституцией Украины и другими законодательными актами страны. В частности, В.СИМОНЕНКО сказал: «Госбюджет на текущий год принят с грубейшими нарушениями и не как сбалансированный документ, а как новогодний подарок под елочку».

Среди проблем, которые существуют сегодня в бюджетной сфере, В.СИМОНЕНКО назвал то, что Верховная Рада передала правительству часть своих полномочий. В частности, правительство может самостоятельно проводить коррекцию дефицита Госбюджета, предельного объема государственного долга, объема государственных заимствований, а также изменение направления государственных расходов. Одной из важнейших проблем В.СИМОНЕНКО назвал усечение основной функции Верховной Рады – контрольной. По словам председателя Счетной палаты, каждая третья бюджетная гривня используется с нарушением законодательства или неэффективно.

Он также отметил, что Счетная палата выступает за немедленный пересмотр всех 774 бюджетных программ ввиду их малоэффективности. Среди прочего, В.СИМОНЕНКО отметил чрезмерную централизацию управления бюджетными средствами.

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