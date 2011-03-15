Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9570-7,9665 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9460/7,9540, к 12:00 цены выросли - 7,9560/7,9610. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9570/7,9665 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2766/0,2769, к 12:00 сузился спрэд - 0,2766/0,2768. К закрытию цены упали до 0,2760/0,2762.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,8474 (+0,2902).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3932/1,3934, а к 15:00 упали до 1,3890/1,3992.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0660/11,0790, к 12:00 цены ушли вниз - 11,0425/11,0555. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0380/11,0575.