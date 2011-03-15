Ярошенко прогнозирует внесение изменений в госбюджет

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО прогнозирует, что изменения в государственный бюджет на 2011 год будут внесены после подведения итогов первого квартала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе брифинга в Верховной Раде.

«Нам необходимо завершить еще первый квартал. По итогам первого квартала будем смотреть, какая динамика, какое развитие экономики», – сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 марта, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2011 год по итогам первого квартала.

По словам Президента, итоги первого квартала свидетельствуют о том, что доходы будут выше, чем планировалось. Поэтому В.ЯНУКОВИЧ считает, что парламент, не ожидая завершения первого полугодия, должен внести изменения в бюджет и распределить эти средства по стратегически важным направлениям. В частности, глава государства высказался за необходимость распределения этих средств между регионами для достройки социальных объектов, дорог и др. Он отметил, что, по подсчетам правительства, для достройки таких объектов понадобится приблизительно 5 млрд. грн.