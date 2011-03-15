ВР в начале апреля примет закон о противодействии коррупции - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ прогнозирует, что парламент примет в целом законопроект "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине" на следующей пленарной неделе (следующие две недели будут не пленарными, а в пленарном режиме Верховная Рада будет работать с 5 по 8 апреля - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЕФРЕМОВ высказал на брифинге.

По его словам, на этой неделе будет продолжаться работа над данным законопроектом.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что в первом разделе документа необходимо четко определить, кто все-таки является ближайшими родственниками должностных лиц.

По его словам, также необходимо определиться по поводу нормы, которая касается декларации о доходах чиновников. «Мы не согласились с тем, что прописано в законопроекте, что декларацию должен разрабатывать Минюст вместе с Минфином. Мы считаем, что законодатель должен в законе определить форму декларации», - подчеркнул он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, также важно, чтобы в законопроекте были переходные положения, в которых был бы прописан механизм введения норм в действие, поскольку, если этого не будет, то после опубликования закона все чиновники в стране могут стать коррупционерами. Он уточнил, что речь идет о том, что на сегодня многие люди работают на двух работах, а в законе будет прописано, что это запрещено, поэтому люди должны иметь время для решения таких вопросов.

Кроме того, А.ЕФРЕМОВ опроверг обвинения оппозиции в том, что данный законопроект не направлен на борьбу с коррупцией. По его словам, так могут говорить либо люди, которые проявляют «полный непрофессионализм, либо те, кто не читали этот документ, либо те, кто преследует чисто политические цели».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, Верховная Рада одобрила во втором чтении проект закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

За принятие данного решения проголосовали 330 народных депутатов из 409, зарегистрированных в сессионном зале. Одобрение законопроекта поддержали фракции большинства - Партии регионов, КПУ, Народной партии и группа "Реформы ради будущего", а также часть фракции «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС.

Три статьи и заключительные положения законопроекта были направлены на повторное второе чтение. После их рассмотрения и одобрения законопроект будет вынесен на рассмотрение и принятие в целом.

Справка УНИАН. 21 декабря 2010 года Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими действие законы Украины “О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

23 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине", поданный Президентом.

Накануне рассмотрения во втором чтении оппозиционные депутаты заявляли, что парламентское большинство пытается максимально смягчить для себя нормы законопроекта “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, в частности, исключить из законопроекта норму о декларировании членами семей должностных лиц своих доходов.