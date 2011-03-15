Израильские бизнесмены предлагают Украине использовать их опыт по очистке воды и строительству дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам пресс-секретаря премьер-министра Украины Виталия ЛУКЬЯНЕНКО, с таким предложением бизнесмены выступили сегодня в ходе встречи с главой украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ.

Они отметили, что в Израиле имеется большой опыт и передовые технологии по очистке воды, поскольку порядка 85% использованной воды очищается для нужд сельского хозяйства.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ отметил, что израильский бизнес может вкладывать средства в ведение бизнеса в Украине, в частности, инвестировать в проекты по очистке воды и строительству дорог под государственные гарантии.

«Государственные гарантии Украины воспринимаются сейчас как твердые и надежные, поэтому вполне возможно инфраструктурное строительство, в том числе дорожное, частными компаниями под госгарантии», – процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.