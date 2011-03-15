Верховная Рада утвердила отчет Кабмина о выполнении госбюджета-2010

Верховная Рада Украины утвердила отчет правительства о выполнении государственного бюджета Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 243 народных депутата из 379, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено утвердить отчет Кабинета Министров Украины о выполнении государственного бюджета за 2010 год по доходам в сумме 240615,2 млн. грн., по расходам – 303588,7 млн. грн., по объему возвращения кредитов – 3427 млн. грн. и по объему предоставления кредитов – в сумме 4719 млн. грн. с дефицитом в сумме 64265,5 млн. грн.