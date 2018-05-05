Год работы правительства: экономика не разделяет оптимизма...

Следуя украинской политической традиции, Кабинет Министров в лице его главы - премьер-министра Николая Азарова, подвел итоги годовой работы своего правительства. На итоговой пресс-конференции 11 марта Премьер-министр ожидаемо обрисовал все в радужных тонах, проигнорировав проблемные аспекты и уклонившись от объяснений своих провалов. В свою очередь, оппозиция дала не менее субъективную оценку прошедшему году, свалив все беды на нынешнее правительство, и, видимо, забыв, что также несет долю ответственности за текущее состояние экономики.

Экономика-2010: качественных сдвигов нет...

Прошедший год оказался для Украины весьма сложным. Несмотря на начавшийся подъем (рост промышленного производства по результатам 2010 года составил 11% на фоне падения почти на 22% в 2009 году, а рост ВВП превысил 4% против 15%-го падения 2009 г.) экономика страны не продемонстрировала качественных сдвигов. По-прежнему, рост ВВП и промышленности обусловлен позитивной конъюнктурой на мировых рынках стали, химии и сельскохозяйственной продукции, строительство четвертый год находится в стадии стагнации, негативное сальдо торгового баланса продолжает расширяться, а инвестиционная динамика все еще отрицательная.

Украине понадобится еще как минимум три года, что выйти на уровень 2008 года и неизвестно сколько, чтобы восстановить экономику до уровня 1990 года.

Не лучшая ситуация и в системе государственных финансов. Совокупный дефицит ресурсов сократился с 12 до 8%, однако это все еще весьма значительный показатель, особенно для страны с развивающейся экономикой. Для того, чтобы финансировать дефицит правительство продолжает занимать колоссальные сумы на внутренних рынках, приглушая инвестиционную активность, усиливает зависимость от внешних кредиторов и распродает оставшиеся в госсобственности стратегические предприятия.

Еще одной проблемой 2010 года стало ускорение инфляционных процессов. Хотя официальная статистика и утверждает обратное, потребительские цены в прошлом году выросли куда более значительно, чем в кризисном 2009 году.

Таким образом, прошлый год для экономики был достаточно тяжелым. Вместо того, чтобы признать эти проблемы и очертить стратегию по их преодолению, Н. Азаров решил построить отчет о проделанной работе на выделении исключительно позитивных достижений своего правительства и критике своих предшественников. «Среди основных достижений правительства за прошлый год и то, что мы выдержали установленный законом о бюджете дефицит, рассчитались со всеми долгами государства, возобновили сотрудничество с Международным валютным фондом и, благодаря этому, повысили «запас прочности» финансовой системы, получили доступ к международному рынку капиталов», - сказал Азаров. Кроме того, по словам главы правительства, за год удалось практически решить проблему задолженности по возмещению НДС, накопленной за предыдущие годы, что позволило предоставить предприятиям операционные средства для антикризисных программ, восстановления производства.

Формально правительство выполнило эти задачи, однако качество далеко не столь очевидное:

- проблему НДС решили, но долги не вернули, конвертировав в низкодоходные облигации;

- дефицит бюджета был выше запланированного;

- «запас прочности» финансовой системы хоть и был повышен, но банки по-прежнему не кредитуют экономику;

- сотрудничество с МВФ в 2009 году называлось нынешними провластными чиновниками среди главных угроз экономической безопасности, а теперь, почему-то, стало называться достижением в работе.

Н. Азаров также похвастался ростом благосостояния нации. Правда, рассказывая о росте социальных стандартов и доходов населения, глава правительства решил прибегнуть к статистическим, скажем так, манипуляциям, поскольку сравнивал показатели декабря 2010 года с январем, а не с декабрем 2009 года.

Кроме того, слишком уж маловероятным является показатель индекса потребительских цен, на основании которого рассчитывается динамика средней заработной платы и реальных доходов населения. Мало кто из украинцев согласится, что цены в прошлом году выросли менее, чем на 9%.

Еще одно достижение правительства, о котором, как об одном из главных, упомянул премьер-министр, – стабильность национальной валюты, вообще очень трудно назвать достижением. При колоссальной инфляции, стабильность номинального курса валюты оказывает существенный ревальвационный эффект на гривну, из-за чего ухудшается конкурентоспособность украинских экспортеров. Учитывая, что последние сегодня имеют сильное влияние во власти, стабильность номинального обменного курса продлиться недолго. Кроме того, НБУ давно уже перешел на таргетирование инфляции, справедливо подчеркивая, что стабильность национальной валюты, это, прежде всего, контролируемая инфляция, а не стабильный обменный курс гривны к американскому доллару.

В общей сложности, на фоне роста цен и тарифов, перманентных кризисов на продовольственном рынке, слова о впечатляющих достижениях правительства выглядели не очень убедительно. Тем не менее, правительство все-таки сделало значительный прогресс в реформировании экономики, чего нельзя, отрицать. Правда, это достижения начнут проявляться только со следующего года.

Сбалансированную оценку политики правительства не смогла дать и оппозиция. В ответ на пресс-конференцию Н.Азарова, Ю.Тимошенко провела альтернативное мероприятие, где традиционно обвинила во всех проблемах президента и текущее правительство, напрочь забыв о том, что 2009 год был одним из самых сложных в истории независимой Украины, а оставленная ее кабмином система государственных финансов была на грани коллапса.

В итоге в очередной раз, заочный диалог двух политиков вылился в критиканство и перекладывание ответственности за ситуацию друг на друга. В тоже время, страна уже давно устала слышать разбирательства о том, кто виноват в кризисе. Куда интересней было бы услышать конструктивные идеи двух сторон о преодолении его последствий. К сожалению, ни бывший, ни нынешний глава правительства не продемонстрировали, что знают ответы на эти вопросы.

Страна хочет слышать премьера из парламента

Небольшое послесловие. Процесс правительственного отчета вызвал ощущение, что чего-то не хватает, каких-то действий или мероприятий, которые должны бы обязательно сопровождать подведение итогов работы кабмина за год. Вроде бы и итоговая пресс-конференция премьера состоялась (хотя, почему-то в последний момент была отменена прямая телетрансляция и большинство неправительственных журналистов, а также наиболее настойчивая часть рядовых украинцев, вынуждены были срочно искать радиоточку и довольствоваться голосом премьера по репродуктору). Вроде бы, и всю минувшую неделю Николай Янович добросовестно переходил с канала на канал и озвучивал свои оценки и прогнозы.

Однако, не было "мелочи" - отчета главы правительства в Верховной Раде, причем, не просто "о проделанной работе", а именно - о выполнении конкретной правительственной Программы социально-экономического развития страны на 2010 год. Такой отчет сопровождался бы, может и малоприятной, но нужной полемикой Н.Азарова с депутатами, возможно, Рада, послушав все это, приняла бы какие-то решения... Увы, не сложилось... Почему? Сложно сказать. То ли програма была невыполнена по слишком многим параметрам (и соответственно, вывод об эффективности работы правительства, со всеми вытекающими кадровыми решениями - очевиден), то ли изначально Программа была сформулирована так, что отчитаться по ней было непросто из-за чересчур расплывчатых формулировок поставленных задач.

Вспомним, Государственная Программа экономического и социального развития Украины на 2010 год (с подзаголовком “Антикризисная программа”) была принята в апреле прошлого года — 20 мая ее подписал Президент. Фактически по объективным причинам (избрание нового президента и кабмина), это была программа, скорее, на второе полугодие. Даже беглое ознакомление с ней позволяло еще тогда примерно спрогнозировать, что отчет правительства о проделанной работе будет таким... каким мы его и увидели на минувшей неделе. Подробно, с цифрами и процентными соотношениями в Программе расписаны пункты о состоянии экономики (очень плохом, по версии ее авторов) на тот момент, когда утверждалась Программа. Однако, после слов “Цели и ожидаемые результати”, во многих пунктах стоят 2-3 общие фразы, не всегда подтвержденные цифрами. И как прикажете теперь оценивать работу кабмина: нет плановой цифры — значит непонятно, выполнен показатель или нет. К слову, еще тогда профсоюзы критиковали программу именно за нечетко утвержденные показатели социально-экономического развития.

Впрочем, по некоторым пунктам конкретные плановые цифры были озвучены. Плохо, что далеко не все они были выполнены.

Например, планировалось, что прирост прямых иностранных инвестиций составит 5 млрд. долл. В итоге за 2010 год прирост ПИИ составил примерно 350 млн. долларов, увеличившись на 6,2% к году 2009-му – до 5,99 млрд. долл.

Постепенное снижение уровня инфляции, по оценкам экспертов, свелось к тому, что озвучиваемый правительством показатель никак не коррелируется с реальным ростом цен. И об этом уже в открытую говорят не только рядовые украинцы, оппозиционеры, но и эксперты.

Также не было выполнено обещание сделать минимальную зарплату не ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

С одной стороны, удалось довести годовой объем производства уранового концентрата до 846 тонн. При этом, запланированное создание мощностей по производству двуокиси циркония до 220 тонн так и осталось в планах. Как и увеличение объемов добычи угля в госсекторе до 39,1 млн. Тонн — в 2010 году на госшахтах было добыто 38,45 млн тонн, недовыполнение составило около 550 тыс тонн.

Выполнен, и даже чуть перевыполнен, был план по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом - перевезено 492 млн. пассажиров при плане в 491 млн.

Можно, конечно, продолжить сопоставлять - что "выполнено-невыполнено" или "планировалось-не планировалось", однако, хотелось бы услышать об этом от самого премьера. И, повторюсь, не на пресс-конференции, а именно с трибуны парламента. Возможно, правительство просто чересчур скрупулезно в сроках и немного "сдвинуло" год. А посему, все-таки обязательно отчитается в Раде о выполнении/невыполнении тютелька в тютельку к дате принятия Программы, т.е. либо к 15 апреля, либо к 20 мая. Но народ и его представители уже сейчас хотели бы услышать этот отчет - уж больно сложная эта самая социально-экономическая обстановка. По крайней мере, нардеп Арсений Яценюк внес в ВР постанову о целесообразности заслушать Кабмин о социально-экономическом положении в стране не позднее 15 марта. Никто бы не был против того, чтобы слушать не просто мнение правительства, а именно отчет о работе. Сегодняшняя дата на календаре намекает, что такое заслушивание к указанному сроку уже не состоится.

Программа -2011: кабмин "пропускает ход"?

Есть еще один аспект. На дворе середина марта, а о программе социально-экономического развития на год текущий - 2011, никто толком не слышал. Что за объективный или субъективный фактор фактически "проглатывает" программу деятельности правительства на год нынешний - сказать сложно. По крайней мере, высшие правительственные чиновники уже вовсю обсуждают - как бы это своевременно разработать программу социально-экономического развития на год 2012. В первых числах января т.г. первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей Клюев сказал, что Программа социально-экономического развития Украины на 2012 год будет готова до конца марта. В конце января Кабмин поручил Министерству экономического развития и торговли подготовить и подать до 6 июня на рассмотрение правительства этот проект. По некоторой, пока официально не подтвержденной, информации, программа-2011 будет разработана "в пакете" с программой-2012. Чем вызвано такое решение, какими окажутся последствия такого "бутерброда" для экономики страны, как и когда будет держать ответ премьер-министр по выполнению- на безответные вопросы ответит ближайшее будущее. Принятие программы развития по принципу "оптом - дешевле", означает, как минимум, что ранее 2013 года отчета правительства ожидать не придется. А зачем? Планы очерчивать любят все, вот отчитываться о их выполнении - не очень...

Максим Соколов (для УНИАН)