Янукович приказал вернуть деньги вкладчикам «Родовид Банка»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету Министров и Национальному банку Украины начать выплаты вкладчикам "Родовид Банка" (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства по итогам встречи Президента с председателем Нацбанка Сергеем АРБУЗОВЫМ.

«В ближайшее время НБУ с Кабмином примут общее решение о начале выплаты вкладов вкладчикам «Родовид Банка». Вкладчикам будут возвращать вклады независимо от суммы, которую они положили на счета «Родовид Банка». Это принципиальная позиция Президента», – цитирует пресс-служба главу НБУ С.АРБУЗОВА.

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в банке составлял 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №60 от 14 марта 2011 года продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» до 15 сентября 2011 года.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

15 марта 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» на два месяца – с 16 марта до 16 мая 2010 года.

В мае 2010 года действие временной администрации было продлено до 14 сентября 2010 года.

2 сентября 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в банке на три месяца – с 16 сентября до 15 декабря 2010 года.

14 декабря 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в банке еще на три месяца – с 16 декабря 2010 года до 15 марта 2011 года.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.