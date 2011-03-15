Розничный товарооборот предприятий вырос на 11,9%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-феврале 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 11,9% по сравнению с январем-февралем 2010 года и составил 42,9 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-февраля 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины. При этом наибольший рост отмечен в Днепропетровской обл. – на 19,1% – до 4 млрд. 092,7 млн. грн., Луганской обл. – на 16,4% – до 1 млрд. 422,8 млн. грн., Кировоградской обл. – на 16,1% – до 695,6 млн. грн., Волынской обл. - на 15,9% – до 781,5 млн. грн., г. Севастополь - на 15,8% - до 461,3 млн. грн.