Янукович и Захарченко обсудили начало автоматического возмещения НДС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО обсудили начало автоматического возвращения налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, автоматическое возвращение будет регулироваться специально разработанной компьютерной программой.

«Фактически сегодня происходит историческое событие – впервые в истории нашего государства начнется автоматическое возмещение НДС», – сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Руководитель ГНС не исключил, что у скептиков возникнет достаточно много вопросов относительно возвращения НДС. «В стране есть люди, которые не верят, что это реально. Но процесс начался, и мы приблизительно полмиллиарда гривень отдадим в первый транш автоматического возмещения НДС», – добавил он.

В то же время руководитель ГНС отметил, что срок перехода на полный режим автоматического возмещения НДС зависит не от налоговиков, а от прозрачности работы непосредственно предпринимателей, ведь компьютерная программа, которая осуществляет отбор тех, кто имеет право на автоматическое возмещение НДС, работает без вмешательства человека.

В пресс-службе главы государства также отметили, что до июля ни один налоговик не имеет права проверять ни одного предпринимателя, который зарегистрирован как физическое лицо. Такую установку дал после разговора с Президентом Украины председатель Государственной налоговой службы В.ЗАХАРЧЕНКО.

Запрещено также проверять «упрощенцев», «единщиков» и других добросовестных плательщиков налога среднего и малого бизнеса.

По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, в марте ГНС уменьшила количество проверок на 32%, а во втором квартале 2011 года, по сравннению с аналогичным периодом 2010 года, их станет меньше на 50%.

Руководитель ГНС также добавил, что те проверки, которые сегодня осуществляются, становятся более эффективными благодаря более тщательной подготовке к ним налоговиков.

Председатель Государственной налоговой службы сообщил, что по поручению Президента запретил практику отказа в принятии от предпринимателей налоговой отчетности. Раньше такие факты имели место и значительно осложняли жизнь малому и среднему бизнесу.

Среди комплекса мероприятий, направленных на облегчение ведения бизнеса в Украине, предусмотрено также внедрение электронного сервиса для всех налогоплательщиков.