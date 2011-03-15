ГНСУ определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма заявленного к возмещению налога составляет 496,3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Среди предприятий, которые имеют право на автоматическое возмещение НДС, 12 крупных и 12 средних и малых налогоплательщиков. В частности, в перечень предприятий попали ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «Интерпайп Новомосковский трубный завод», ОАО «Днепрометиз», ОАО «Днепрвагонмаш» (Днепропетровская обл.), ГП «Артемсоль», ЧАО «ДЭМЗ», ООО «ТД «ХМЗ» (Донецкая обл.), ОАО «Запорожсталь» (Запорожская обл.), ООО «Омега Минералз Украина» (Киевская обл.), ЧАО «Гидросила АПМ» (Кировоградская обл.), ООО «Ливарник» (Луганская обл.), ДП «Квимекс» датской компании «Йорк и Арсен А/С» (Львовская обл.), ООО «Дельта Вилмар СНГ», ОАО «Одесский припортовый завод» (Одесская обл.), ГП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (Сумская обл.), АО «Носовское ХПП», ООО «НовоФил» (Черниговская обл.), ООО «Эталонмолпродукт», ГПВД «Укринтерэнерго», ЧАО «Пиллар» (Киев) и ООО «Конструкторское бюро коммуникационной аппаратуры».

По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, крайний срок зачисления на счета предприятий средств – 21 марта 2011 года.

Напомним, автоматическое возмещение НДС предусмотрено Налоговым кодексом, вступившим в действие с 1 января 2011 года.