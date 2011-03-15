Королевская: сохранение упрощенной системы налогообложения – вопрос выживания Украины

Сохранение упрощенной системы налогообложения – это не просто проблема сотен тысяч предпринимателей, а вопрос выживания Украины. Власть уже сама признает, что экономика разрушена и находится на грани катастрофы. Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на встречах с общественными организациями и предпринимателями г. Чернигов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, она отметила, что ее визит в Чернигов – часть общей стратегии по объединению людей дела, представителей малого и среднего бизнеса, всех социально и экономически активных людей. По мнению народного депутата, неадекватная экономическая политика власти приводит не только к повсеместному росту цен и снижению реальной зарплаты, но и к сокращению рабочих мест.

«Всего за 5 месяцев - с сентября 2010 года по январь 2011 года, когда шло бурное обсуждение Налогового кодекса, было ликвидировано более 230 тысяч физических лиц-предпринимателей, которые подали заявление по собственному желанию. Четверть миллиона предпринимателей (не считая наемных работников) всего за пять месяцев оказались на улице! А есть еще те, кто хотел заняться своим делом, но не решился. За этот же период зарегистрировалось почти на 19 тыс. меньше частных предпринимателей, чем в прошлом году. Все эти люди были готовы вложить деньги и силы в свое небольшое дело, в создание рабочих мест, но отказались от этого шага, потому никто не уверен в завтрашнем дне», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По информации пресс-службы, на встречах с предпринимателями она выслушала предложения людей, как изменить эту ситуацию, как поддержать малый и средний бизнес, стимулировать людей к тому, чтобы они все-таки развивали свое дело, создавали рабочие места, могли перечислять налоги и платить заработную плату. «По подсчетам экспертов, упрощенная система, которую мы предлагаем, позволит создать полмиллиона рабочих мест до конца года. Я очень рассчитываю на поддержку жителей Чернигова, потому что ваш город славится активной позицией предпринимателей и общественных организаций, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Людям в Украине ничего не остается делать, как надеяться на самих себя. И наша задача – не дать власти помешать людям работать».

В Чернигове Н.КОРОЛЕВСКАЯ выступила перед предпринимателями Центрального рынка и рынка «Нива», обсудила актуальные вопросы развития бизнеса в Украине с представителями деловых кругов на «круглом столе» в гостинице «Придеснянская», провела пресс-конференцию в экспертном клубе «Чистая политика», а также посетила Спасо-Преображенский собор.

Напомним, законопроект об упрощенной системе налогообложения разрабатывается Н.КОРОЛЕВСКОЙ в тесном сотрудничестве с предпринимателями всей Украины в рамках деятельности Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины. До Чернигова обсуждение законопроекта состоялось в Киеве, Львове, Луганске, Харькове и Хмельницком.