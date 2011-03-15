ВР приняла закон об отмене требования о перестраховании лишь в странах ВТО

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в статью 2 Закона Украины "О страховании" об отмене требования об осуществлении перестрахования лишь в странах - членах ВТО”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 252 народных депутата из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью проекта закона являются внесение изменений, которые будут способствовать повышению эффективности участия отечественных страховщиков в международных страховых отношениях, в том числе путем снятия ограничений относительно осуществления перестрахования лишь в странах – членах ВТО.

Законодательным актом, в частности, предусмотрено, что в случае осуществления перестрахования требование относительно членства во Всемирной торговой организации государства, в котором зарегистрирован страховщик-нерезидент, не применяется.