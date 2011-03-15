Эксперт не исключает элемента коррупции при автоматическом возмещении НДС
Экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ не исключает присутствия элемента коррупции при действии механизма автоматического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), введенного Налоговым кодексом.
Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.
По его словам, пока тяжело оценивать механизм автоматического возмещения налога в Украине. «Если у нас будут единые правила, это лучше, чем личные договоренности, поскольку за личными договоренностями всегда может быть коррупция... Если у нас бюджет до сих пор, как и при предыдущем правительстве, в ручном режиме, если случайно возникнет необходимость в деньгах, то есть подозрение, что в белом ты списке или не в белом, тебе могут задержать и не возместить вовремя НДС», – отметил А.ЖОЛУДЬ.
Кроме того, по мнению эксперта, если Государственная налоговая служба будет предъявлять ко всем налогоплательщикам единые требования, то компании будут стремиться подтянуться к соответствию предусмотренным Налоговым кодексом критериям. «Ведь это упрощает хотя бы в идеальном случае прогнозированность потоков. Если мы знаем, что нам вернут (налог – УНИАН) за соответствующее количество дней, мы можем рассчитывать на эти деньги», – отметил эксперт.
Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная налоговая служба Украины огласила перечень из 24 предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость. Сумма заявленного к возмещению налога составляет 496,3 млн. грн.
Автоматическое возмещение НДС предусмотрено Налоговым кодексом, действующим с 1 января 2011 года.