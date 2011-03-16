Нацбанк: кредитные договора в инвалюте не требуют регистрации в НБУ

Национальный банк Украины заявляет об отсутствии правовых оснований для регистрации в Нацбанке физическими лицами-резидентами кредитных договоров в иностранной валюте, заключенных с украинскими банками.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора.

В Нацбанке подчеркивают, что законодательными актами Украины, равно как и нормативно-правовыми актами НБУ, не установлены какие-либо требования относительно необходимости регистрации договоров о предоставлении кредитов в иностранной валюте, заключенных банками с физическими лицами-резидентами, а также обязанности Национального банка Украины осуществлять регистрацию таких договоров.

Эти утверждения Нацбанк приводит в рамках своей официальной позиции по поводу правомерности заключения банками договоров о предоставлении кредитов в иностранной валюте, в том числе с физлицами-резидентами.

Регулятор подчеркивает, что на сегодня, согласно правовому полю Украины, подлежат регистрации в Нацбанке лишь те договора, которые предусматривают выполнение резидентами-заемщиками долговых обязательств в иностранной валюте перед нерезидентами по привлеченным кредитам.