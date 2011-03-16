Япония передала ЕС список необходимой помощи

Брюссель. Япония передала Европейскому Союзу детальный список необходимой ей помощи.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ.

«Мы только что получили от Японии детальный запрос на европейскую помощь для преодоления последствий разрушительного землетрясения в минувшую пятницу», - написано в заявлении.

Президент Еврокомиссии отметил, что в связи со сложной ситуацией Япония попросила ЕС о скоординированной помощи, и ЕС представил консолидированное предложение японским властям.

«Мы продолжаем поддерживать японский народ и японское правительство в эти очень сложные часы», - отметил Ж.БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Мониторинговый и Информационный центр сообщил, что 20 стран-членов заявили о готовности оказать помощь Японии.