ВР приняла за основу законопроект о госзакупках

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения 15 марта проголосовали 254 народных депутата из 381, зарегистрированного в сессионном зале.

Проектом закона предлагается внести изменения в закон в части упрощения порядка закупки предприятиями, уточнения оснований для применения процедуры закупки у одного участника и установления нового механизма применения процедуры закупки у одного участника, согласно которым отсутствует необходимость получения согласования Уполномоченного органа в сфере государственных закупок.

Также предлагается установление исчерпывающего перечня случаев, в которых возможно изменение существенных условий договора о закупке, предоставление возможности продления срока действия договора о закупке на сумму не больше 20% стоимости, установление механизма закупки по рамочным соглашениям.