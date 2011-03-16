Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9580-7,9640 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9580/7,9640 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2775/0,2778, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,1190/11,1295.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3974/1,3976 (вторник – 1,3932/1,3934).

Во вторник, 15 марта, Нацбанк на рынок не выходил.