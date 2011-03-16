Закон по регулированию деятельности банков опубликован в официальной прессе

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков» опубликован сегодня в газете «Урядовый курьер» (№47 от 16 марта т.г.).

Согласно документу, закон вступит в силу через три месяца после его опубликования.

Закон направлен на приведение порядка государственной регистрации банков в соответствие со специальным законодательством в сфере государственной регистрации юридических лиц, усовершенствование банковского надзора и организации внешнего аудита банков, усиление защиты прав кредиторов, обеспечение внутреннего финансового мониторинга с целью недопущения использования банков для отмывания доходов, полученных преступным путем.

В частности, предусмотрено увеличение с 75 млн. до 120 млн. грн. суммы, которую банк должен иметь в своем уставном капитале. При этом Верховная Рада дала 5 лет на приведение банками уставных капиталов в соответствие с нормами законодательства.

Предусмотрен единый для всех субъектов предпринимательской деятельности порядок государственной регистрации, согласно которому государственная регистрация юридических лиц проводится государственным регистратором исключительно в исполнительном комитете городского совета города областного значения или в районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации по местонахождению юридического лица и предусматривает внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

В то же время предусмотрено, что законом могут быть установлены требования относительно регистрации учредительных документов в органе, определенном законом.

Предусмотрено также, что Национальный банк будет осуществлять согласование уставов банков и вести Государственный реестр банков.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков».

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал этот закон.