Кабмин пытается ограничить доступ к информации о тендерных процедурах – Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что правительственный законопроект, который касается урегулирования вопросов проведения государственных закупок, фактически отменяет закон о доступе к информации в части контроля за тендерными процедурами.

Об этом вице-спикер заявил, комментируя принятие 15 марта парламентом в первом чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Он подчеркнул, что этот законопроект, фактически, отменяет положение об обнародовании информации о результатах проведения процедуры закупки.

В частности, уточнил политик, законопроектом отменяются положения об обнародовании информации: об отклонении предложения конкурсных торгов, квалификационного или ценового предложения, а также отчетов о результатах проведения процедуры закупки, документация конкурсных торгов, протокол раскрытия конкурсных предложений, информация об отклонении конкурсных торгов и т.п.

“Такого подхода, из-за которого мы скоро вообще не будем знать, что происходит в сфере государственных закупок, не было в наихудшие времена», - убежден Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, вице-спикер назвал такой подход “позором перед международными структурами”. “Они на протяжении последних лет нас учат, как нужно бороться с коррупцией, а правительство предлагает даже не информировать, чем закончилась закупка у одного исполнителя”, - отметил он.

Заместитель председателя ВР также сказал, что “законопроект содержит ряд коррупционных норм, поскольку он расширяет процедуру закупки у одного участника, в частности, предоставляется такая возможность правительству в случае насущной необходимости в осуществлении закупки в связи с возникновением особых экономических или социальных обстоятельств и т.п.”.

”Правительство, пойдя на лоббистские воздействия, сделало серьезную ошибку, поскольку законопроект фактически нивелирует демократическую прозрачную процедуру закупки”, - сказал Н.ТОМЕНКО.