На обслуживание в НАДРА БАНК в 2010 году перешли более тысячи компаний, количество клиентов-юридических лиц выросло на 11%. В частности, на комплексное обслуживание в банк в 2010 году перешли 344 крупных корпоративных клиента и 680 малых и средних предприятий.

«В целом, количество клиентов, осуществляющих финансовую деятельность через НАДРА БАНК, приближается к 10 тысячам», - сообщила УНИАН временный администратор НАДРА БАНКА Валентина ЖУКОВСКАЯ.

По ее словам, за прошлый год объем поступлений в НАДРА БАНК от корпоративных клиентов вырос почти в три с половиной раза и составил 11,2 млрд. грн. Также втрое за прошлый год выросли остатки на текущих и депозитных счетах корпоративных клиентов по сравнению с 2009 годом.

На данный момент в рамках зарплатных проектов в банке обслуживаются 1,3 тысячи предприятий, на которых работают более 180 тысяч человек. «Преимущественно, это корпоративные клиенты, которые обслуживаются в НАДРА БАНКЕ уже несколько лет», - отметила В.ЖУКОВСКАЯ.

«Существенная позитивная динамика по многим показателям указывает на актуальность и востребованность инновационной системы управления текущим счетом, которую банк предложил своим корпоративным клиентам. Значительным преимуществом банка является его разветвленная филиальная сеть», считает В.ЖУКОВСКАЯ. По ее словам, основными сервисами системы являются «Центр финансового контроля», «Корпоративное бюджетирование» и «Бюджетирование поступлений».

«Данное комплексное решение позволяет снизить риск злоупотреблений и неэффективного использования средств компании на различных уровнях управления, оптимизировать расходы на содержание штата аналитиков, обеспечивающих анализ финансовой деятельности дочерних предприятий», - пояснила временный администратор НАДРА БАНКА.

Справка УНИАН.НАДРА БАНК был основан в 1993 году. Банк занимает пятое место по уровню развития региональной сети. На данный момент во всех регионах Украины работают 537 отделений и 1057 банкоматов банка.