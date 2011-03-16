Инфляция в Польше в феврале составила 3,6%

Варшава. Инфляция в Польше в прошлом месяце (в годовом выражении) составила 3,6%, а к январю потребительские цены выросли на 0,2%.

Об этом сообщает государственный комитет статистики (GUS).

Отмечается, что инфляция в первом месяце года, по уточненным данным, составила также 3,6%, а не 3,8%, как сообщалось ранее.

Как сообщал УИНАН, в феврале GUS сообщил о росте потребительских цен до 3,8% в январе с 3,1% в конце прошлого года.

Справка УНИАН. Инфляция в Польше в декабре ускорилась до 3,1% с 2,7% в ноябре.

В 2009 году темп роста потребительских цен в Польше снизился до 3,5% после на 4,2% в 2008 году и 2,5% в 2007 году.