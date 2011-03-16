Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9575/7,9645 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9640, к закрытию торгов ценовые уровни составили 7,9575/7,9645 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2775/0,2778, к закрытию цены снизились до 0,2774/0,2775.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,6800 (-0,1674).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3930/1,4000.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1190/11,1295, к закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 11,1055/11,1215.