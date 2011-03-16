Фонд гарантирования вкладов оценивает прибыль банков в феврале в 100 млн. грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает прибыль банков в феврале т.г. в 100 млн. гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор-распорядитель фонда Василий ПАСИЧНИК сегодня в ходе круглого стола в Киеве.

"По результатам за февраль банковская система показала прибыль, по нашим данным, около 100 млн. гривен", - сказал он, отметив при этом, что это первый месяц прибыльной деятельности банков в послекризисный период.

По данным Национального банка Украины, в январе 2011 года банковская система получила сальдированный убыток в размере 5,189 млн. грн.

По состоянию на 1 февраля в Украине было зарегистрировано 195 банков, 18 из которых находились в состоянии ликвидации.

За 2010 год убыток банков составил 13,027 млрд. грн.