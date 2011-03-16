В феврале рост индекса производства базовых отраслей составил 10,5% – НБУ

В Украине в феврале 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 10,5% в годовом выражении против 9,3% в январе т.г.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По данным регулятора, за январь-февраль т.г. рост ИПБО по сравнению с соответствующим периодом 2010 года составил 9,8%.

«Основной вклад в прирост ИПБО, как и раньше, имело промышленное производство (8,6 п.п.), позитивная динамика которого определялась как благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, так и внутренним спросом, что повлияло на динамику металлургического производства... и машиностроения», – говорится в сообщении.

НБУ также указывает, что внутренний потребительский спрос оказал позитивное влияние и на динамику розничной торговли, оборот которой в феврале увеличился на 13,7% в годовом измерении и на 11,7% в январе т.г. Дополнительным позитивным фактором развития отрасли стало постепенное возобновление потребительского кредитования.

Прирост объемов строительных работ в прошлом месяце оставался на уровне января (6,1% в годовом измерении).

«По нашим оценкам, рост ВВП в феврале ускорился и составл около 7% в годовом измерении», – прогнозирует Нацбанк.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. По оперативным данным Государственного комитета статистики Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.