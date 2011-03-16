Депутаты предлагают включить обесцененные сбережения в структуру внутреннего госдолга

Народные депутаты Украины Петр СИМОНЕНКО, Валентин МАТВЕЕВ и Петр ЦИБЕНКО (КПУ) предлагают на законодательном уровне включить обесцененные сбережения граждан в структуру внутреннего государственного долга страны.

Это предусматривается соответствующим проектом закона №8228 от 15 марта 2011 года, текст которого размещен на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается внести изменения в механизм компенсации обесцененных денежных сбережений граждан. В частности, в нем предусмотрено «включить обесцененные сбережения граждан в структуру государственного внутреннего долга, предложив соответствующие дополнения к ч.1 ст. 2 Закона Украины «О государственном внутреннем долге Украины».

Предусматривается, что в состав госдолга должна быть включена сумма задолженности по обесцененным вкладам в размере 131,96 млрд. грн. Проводить компенсации государство должно за счет 50% средств, полученных от приватизации, и золотовалютных резервов Национального банка Украины. Также предлагается предоставить определенные преимущества при выплате компенсаций инвалидам и пенсионерам (по согласию компенсировать путем безналичных расчетов оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, твердого топлива, газа; приобретение лекарств, ортопедическое лечение и стоматологическое протезирование; установку телефона, оплату телекоммуникационных услуг; учебу детей и внуков в учебных заведениях; ремонт и приобретение жилья; приобретение автомобилей).

Справка УНИАН. Стратегия и способы восстановления обесцененных денежных сбережений и страховых взносов, размещенных до 2 января 1992 года в учреждениях «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственных ценных бумагах: облигации Государственного целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР, определены Законом Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины».

В соответствии со ст. 6 указанного закона компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится исключительно в денежной форме за счет государственного бюджета на соответствующий год.

По данным Министерства финансов, Законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» расходы на мероприятия по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в учреждения «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, не предусмотрены. В то же время, в случае, если в бюджет поступят дополнительные средства, они могут быть направлены на возобновление компенсаций гражданам.