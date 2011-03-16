Литвин: закон о противодействии коррупции будет принят 5 апреля

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что закон о противодействии коррупции будет принят парламентом 5 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом В.ЛИТВИН заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джоном ТЕФФТОМ.

В.ЛИТВИН подчеркнул важность создания такой атмосферы в обществе, которая бы сделала невозможными коррупционные деяния.

Председатель Верховной Рады напомнил, что на повторное второе чтение направлены первая, одиннадцатая и двенадцатая статьи этого документа, которые нуждаются в доработке.

Стороны также уделили внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству в военной сфере.

В частности, В.ЛИТВИН сообщил, что парламент ждет указ Президента Украины о допуске на территорию Украины подразделений иностранных войск для участия в международных учениях. Он не исключил, что парламент сможет рассмотреть соответствующий законопроект в начале апреля.

В этом контексте Д.ТЕФФТ сообщил, что США считают важным предоставление Украине практической помощи в сфере безопасности, в частности, борьбе с пиратством, терроризмом и нераспространением ядерных материалов. По его словам, среди запланированных международных учений есть учения по защите стадионов с воздуха во время чемпионатов, что, по мнению посла, может быть полезным, учитывая проведение в Украине Евро-2012.

Д.ТЕФФТ также отметил, что США серьезно и ответственно относятся к необходимости строительства нового объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. По его словам, американская делегация на мероприятии, запланированном в Украине к 25-й годовщине трагедии на ЧАЭС, будет представлена на высоком правительственном уровне.