РФ хочет заблокировать создание зоны свободной торговли Украины с ЕС – польский эксперт

Варшава. Заявление премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА о вреде для Украины от создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом может свидетельствовать о желании россиян заблокировать подписание договора.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский эксперт Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

„Россияне осознают, что может дойти до создания зоны свободной торговли (между Украиной и ЕС), и стараются заблокировать или отложить подписание этого договора”, - сказал он.

Аналитик отметил, что украинские власти декларациями о возможности интегрироваться либо с Евросоюзом, либо с Россией, скорее всего, пытаются больше „выторговать” у европейских партнеров, чем в действительности думают о вступлении в Таможенный союз с РФ, Беларусью и Казахстаном.

„На самом деле, для нынешней элиты более желательно вообще ничего не подписывать(...), но если подписывать, то правдоподобно все-таки с Евросоюзом, потому что здесь видится больший шанс на экономическое развитие, чем в интеграции с Россией”, - сказал эксперт.

Он допустил, что украинская власть сейчас больше всего заинтересована в подписании договора об Ассоциации с ЕС без создания зоны свободной торговли, поскольку не хочет брать на себя дополнительных обязательств.

Вместе с тем, сам договор об Ассоциации, по его мнению, власть использовала бы для повышения собственного рейтинга среди украинцев, которые поддерживают евроинтеграцию.

„Это не игра на выбор Москвы или Брюсселя, а - продемонстрировать, кто умеет разговаривать с Евросоюзом, чтобы показать, что помаранчевые не смогли договориться, а мы смогли”, - сказал он.

В то же время Г.ГРОМАДСКИЙ сказал, что ЕС считает зону свободной торговли необходимым условием для подписания договора об Ассоциации с Украиной.

Как сообщал УНИАН, глава российского правительства В.ПУТИН заявил, что Россия совместно с Беларусью и Казахстаном будет создавать таможенные барьеры для украинских товаров в случае создания зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называл создание зоны свободной торговли с ЕС и подписание договора об Ассоциации одним из приоритетных заданий украинских властей.

Украина и ЕС, предварительно, планируют подписать договор об Ассоциации и создать зону свободной торговли до конца 2011 года.