Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9580-7,9640 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9640 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2769/0,2772, котировки по евро-гривне также ушли вниз – 11,1170/11,1275. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3972/1,3974 (среда – 1,3974/1,3976).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.