МИД недостаточно информирует иностранных инвесторов о реформах в Украине – Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Министерство иностранных дел в недостаточной мере информирует потенциальных и реальных иностранных инвесторов о проведении экономических реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил, что к такому выводу он пришел после общения с инвесторами Турции и Израиля в ходе своего визита в эти страны.

«Как выяснилось, даже крупные инвесторы, которые ведут дела в Украине десятилетия, слабо проинформированы об абсолютно новых реалиях инвестиционного климата, которые складываются в Украине в текущем году. Приходилось детально останавливаться на тех стимулах, которые обеспечивает Налоговый кодекс, на условиях автоматического возмещения НДС, освобождения от налога на прибыль в некоторых отраслях, на дерегуляции, в частности, в строительной отрасли, на тех антикоррупционных мерах, которые мы применяем. Такая неинформированность негативно отражается на инвестиционной активности. Такое состояние дел оставлять нельзя», – сказал премьер-министр.

В связи с этим он поручил МИДу в течение полугода разработать широкомасштабную программу информирования представителей зарубежных деловых кругов из стран-партнеров об инвестиционном климате в Украине.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул необходимость оказывать содействие со стороны правительства двухсторонним деловым советам.

Кроме того, глава правительства поручил Министерству финансов, а также таможенной и налоговой службам разработать и реализовать специальную коммуникативную программу для инвесторов, которые уже работают в Украине, и внимательно следить за тем, чтобы все правила и нормы работы инвесторов неуклонно соблюдались.

«Каждый случай отклонения от нашей политики либерализации экономических отношений оценивать как чрезвычайное событие, если хотите, как сознательное причинение ущерба Украине», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по словам первого заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ, что внешнеторговый блок Минэкономики будет переведен в структуру МИДа, обсуждение такого изменения в структуре министерств уже состоялось. При этом И.АКИМОВА подчеркнула, что о создании отдельного министерства, занимающегося внешней торговлей, пока речь не идет.

Напомним, торгово-экономические миссии при посольствах Украины уже переведены из подчинения Минэкономики в подчинение МИДу.