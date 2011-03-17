В столичных налоговых инспекциях на период отчетности продлен рабочий день
12:17, 17 марта 2011Финансы
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Государственная налоговая служба (ГНС) в г. Киеве сообщает о продлении рабочего дня налоговых инспекций столицы на период предоставления налоговой отчетности.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНС в Киеве.
Все столичные налоговые инспекции работают без перерыва и с продленным рабочим днем (с 7-30 до 21-00), а также в выходные (с 9-00 до 18-00).
Последний день представления отчетности 21 марта 2011 года.
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