Предприятия Украины завершили январь с положительным финрезультатом 5,29 млрд. грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе 2011 года составил 5 млрд. 294,9 млн. грн. против 1 млрд. 520,3 млрд. грн. за январь 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе 2011 года прибыль получили 58,7% предприятий страны – они завершили первый месяц текущего года с финансовым результатом 14 млрд. 424 млн. грн.

С убытком январь т.г. завершили 41,3% предприятий Украины, их финрезультат составил 91 млрд. 129,1 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 46,6% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 4 млрд. 897,4 млн. грн. Прибыль получили 53,4% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 7 млрд. 880,5 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь 2011 года составил 2 млрд. 983,1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-декабре 2010 года составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

В январе-декабре 2010 года прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили 2010 год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком январь-декабрь 2010 года завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.