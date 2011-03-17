Вкладчики «Родовид Банка» будут переведены в "Укрэксимбанк". Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрий КОЛОБОВ.

По его словам, этот вопрос сегодня рассматривался на заседании Кабинета министров Украины.

«Депозиты («Родовид Банка» - УНИАН) будут все переведены в "Укрэксимбанк". Чтобы снять напряжение, все выплаты физическим лицам будут осуществлены в полном объеме», - сказал Ю.КОЛОБОВ, при этом добавив, что уже согласован механизм этого процесса и сделаны расчеты.

Он подчеркнул, что данное решение еще требует утверждения экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков, заседание которого пройдет в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров и Национальному банку Украины начать выплаты вкладчикам "Родовид Банка" (г. Киев).

«В ближайшее время НБУ с Кабмином примут общее решение о начале выплаты вкладов вкладчикам «Родовид Банка». Вкладчикам будут возвращать вклады независимо от суммы, которую они положили на счета «Родовид Банка». Это принципиальная позиция Президента», – процитировала пресс-служба Президента главу НБУ С.АРБУЗОВА.

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в банке составлял 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

Национальный банк Украины постановлением №60 от 14 марта 2011 года продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» до 15 сентября 2011 года.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.