Обсуждение проекта Таможенного кодекса может начаться через неделю – Тигипко

Обсуждение проекта Таможенного кодекса может начаться через неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время международной конференции «Таможенная реформа и политическая свобода» заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Я убежден, что в ближайшее время, буквально через неделю-две, мы начнем обсуждать новый Таможенный кодекс, который значительно улучшит ситуацию», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, на сегодня необходимо решить проблему определения таможенной стоимости товаров. «Продавцы ввозят товар и не знают цену, по которой они будут его растаможивать», - отметил он. Кроме того, считает С.ТИГИПКО, необходимо максимально упростить таможенные процедуры.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя парламентского комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Виталия ХОМУТЫННИКА, сегодня разрабатывается несколько проектов внесения изменений в действующий Таможенный кодекс.