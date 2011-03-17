Парламент утвердил свою смету в размере более 924 млн. грн.

Парламент принял постановление «О смете Верховной Рады Украины на 2011 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 403 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время на заседании парламента данный вопрос по существу не обсуждался и никакие цифры не были названы.

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН выразил неудовлетворение в связи с тем, что данный вопрос поставлен на рассмотрение уже перед перерывом, когда в сессионном зале практически отсутствовали журналисты. Он отметил необходимость обсуждения данного вопроса, особенно относительно сумм, которые будут выделены на деятельность ВР.

В ответ председательствующий на заседании парламента Адам МАРТЫНЮК отметил, что при утверждении закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» была определена сумма расходов на Верховную Раду Украины.

Он добавил, что Регламентный комитет ВР «расписал расходы и направил их на деятельность ВР».

Согласно принятому решению, смета Верховной Рады Украины в целом составляет 924 млн. 359 тыс. грн., из них 849 млн. 550 тыс. – это общий фонд, а специальный фонд – 74 млн. 809 тыс.

Сметой предусмотрено, что на осуществление законотворческой деятельности будут выделены 504 млн. 170,6 тыс. грн. На организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады предусматривается направить 180 млн. 957 тыс. грн. Также предусмотрено, что на организацию и осуществление официальных приемов ВР будут израсходованы 2 млн. 81,1 тыс. грн., на поездки народных депутатов за границу – 9 млн. 524,6 тыс. грн., на обслуживание деятельности парламента – 125 млн. 973,8 тыс. грн. Также в смете указано, что финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления делами обойдется 76 млн. 259,2 тыс. грн. При этом в документе отмечено, что бесплатный проезд одного народного депутата в год составляет 26 тыс. 800 грн.; 708 грн. выделяется на канцелярские принадлежности, на городские и междугородные телефонные разговоры – 4890 грн., возмещение выплат на оплату содержания помещений в избирательных округах для приема народными депутатами – 2 тыс. грн. При этом должностной оклад народного депутата составляет 6 тыс. 109 грн. в месяц, а возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, на год - 209 тыс. 100 грн. При этом сумма оплаты за бюджетные средства части стоимости путевки для санаторно-курортного лечения на год в санаторно-курортных заведениях, подведомственных Управлению делами, составляет 5 тыс., а в неподведомственных – 4 тыс. грн.