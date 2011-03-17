Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9560/7,9645 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9580/7,9640, к 12:00 цены поднялись до 7,9640/7,9665. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям - 7,9560/7,9645 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2769/0,2772, к 12:00 цены выросли до 0,2785/0,2786. К закрытию цены упали до 0,2778/0,2780. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,6300 (-0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3972/1,3974, а к 15:00 повысились до 1,4000/1,4002.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1170/11,1275, к 12:00 цены ушли вверх - 11,1665/11,1760. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 11,1420/11,1595.