НБУ: февральская инфляция оказалась меньше ожиданий из-за низкого роста цен на продукты

Показатель февральской инфляции оказался ниже ожиданий рынка из-за нехарактерно низкого для данного периода роста цен на продукты питания (0,3%).

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Анализ инфляции, февраль 2011 года», обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В Нацбанке напомнили, что потребительская инфляция в феврале продолжила снижаться как в месячном, так и в годовом измерениях (до 0,9% и 7,2% соответственно).

«Основную роль в росте потребительских цен продолжают играть компоненты небазового индекса потребительских цен (ИПЦ) (прирост за месяц - на 1,1%, вклад в ИПЦ – 0,6 п.п.), а именно повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (на 4,6%, вклад в ИПЦ – 0,5 п.п.), прежде всего в г. Киеве (на 23,3%)», - сообщается в обзоре.

НБУ также отмечает, что стремительный рост цен на топливо (на 4,3% за месяц) отражает восходящую динамику цен на нефть на мировых рынках и эффект повышения ставок акцизного сбора в январе 2011 года и является потенциальным фактором ускорения инфляции в краткосрочном периоде.

Кроме того сообщается, что инфляция спроса, которая характеризует влияние макроэкономической политики, не имела решающего влияния на ход инфляционных процессов.

«Ускорение роста базового ИПЦ в феврале до 0,6% с 0,3% в январе соответствовало нашим ожиданиям и в основном обусловлено динамикой цен на продовольственные и подакцизные товары, вклад которых составил соответственно 0,4 п.п. и 0,1 п.п», - говорится в обзоре НБУ.

При этом отмечается, что цены на непродовольственные товары (за исключением топлива) второй месяц подряд растут всего лишь на 0,1%. В годовом измерении базовая инфляция замедлилась до 7,1% (в январе 2011 года — 7,3% , в феврале 2010 года — 10,5%).

Также в Нацбанке отметили резкий рост индекса цен производителей в феврале (на 4,8%, в январе - на 1,9%, в годовом измерении - до 21,4% с 18,0% в январе), что, по мнению регулятора, связано с благоприятной внешней конъюнктурой и активизацией инвестиционной активности предприятий.